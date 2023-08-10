Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 12

В результате взрыва в Сергиевом Посаде 12 человек считаются пропавшими без вести.

В результате взрыва в Сергиевом Посаде 12 человек считаются пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.

Кроме того, повреждены более 110 повреждений, большинство из которых жилые дома.

Взрыв произошел 9 августа на складе с пиротехникой компании "Пиро-росс", который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. В результате ЧП за медицинской помощью обратились 52 человека.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.