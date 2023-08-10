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Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 12

Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 12 В результате взрыва в Сергиевом Посаде 12 человек считаются пропавшими без вести.
В регионе
10 августа 2023 г. 11:09
Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 12

В результате взрыва в Сергиевом Посаде 12 человек считаются пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.

Кроме того, повреждены более 110 повреждений, большинство из которых жилые дома.

Взрыв произошел 9 августа на складе с пиротехникой компании "Пиро-росс", который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. В результате ЧП за медицинской помощью обратились 52 человека.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada zavoddakı partlayış nəticəsində 12 nəfər itkin düşüb, 100-dən çox bina zədələnib

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