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Число пропавших без вести граждан России в Израиле достигло 12 человек

Число пропавших без вести граждан России в Израиле достигло 12 человек Сейчас 12 граждан России в Израиле считаются пропавшими без вести.
В регионе
13 октября 2023 г. 15:38
Число пропавших без вести граждан России в Израиле достигло 12 человек

Сейчас 12 граждан России в Израиле считаются пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в посольстве РФ в Израиле.

В диппредставительстве также сообщили, что число погибших россиян также продолжает расти, при этом не уточнив данные.

"На сегодняшний день остается возможность покинуть Израиль, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний. Настоятельно рекомендуем российским гражданам ей воспользоваться", - говорится в сообщении посольства.

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Версия на английском языке Number of Russian citizens missing in Israel reaches 12

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