Число пропавших без вести граждан России в Израиле достигло 12 человек

Сейчас 12 граждан России в Израиле считаются пропавшими без вести.

Сейчас 12 граждан России в Израиле считаются пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в посольстве РФ в Израиле.

В диппредставительстве также сообщили, что число погибших россиян также продолжает расти, при этом не уточнив данные.

"На сегодняшний день остается возможность покинуть Израиль, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний. Настоятельно рекомендуем российским гражданам ей воспользоваться", - говорится в сообщении посольства.