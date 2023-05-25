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Число проголосовавших за рубежом во II туре выборов Турции стало рекордным

Число проголосовавших за рубежом во II туре выборов Турции стало рекордным Голосование на втором туре президентских выборов завершилось в зарубежных представительствах Турции, показатель превысил количество избирателей на первом туре и стал рекордным.
В регионе
25 мая 2023 г. 09:10
Число проголосовавших за рубежом во II туре выборов Турции стало рекордным

Голосование на втором туре президентских выборов завершилось в зарубежных представительствах Турции, показатель превысил количество избирателей на первом туре и стал рекордным.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщила Высшая избирательная комиссия.

В первом туре за рубежом и на погранпунктах проголосовали почти 1,84 миллиона человек, явка превысила 53%, недействительными признаны более 16 тысяч голосов. В I туре голосование за рубежом шло почти две недели, во втором туре - 4 дня, в некоторых странах на выборы были отведены сутки.

"Более 1,85 млн граждан проголосовали в зарубежных представительствах Турции", - передает телеканал TRT со ссылкой на комиссию.

В свою очередь представитель правящей Партии справедливости и развития в комиссии Реджеп Озель утверждает, что число пришедших на участки избирателей превысило 1,89 млн.

На погранпунктах голосование закончится одновременно с закрытием участков в самой Турции - в 17.00 воскресенья.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.

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