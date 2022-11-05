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Число приехавших из России в Грузию выросло в 5 раз

Число приехавших из России в Грузию выросло в 5 раз В январе-октябре 2022 года Грузию посетили 889,5 тыс. граждан России, что на 419,8% больше, чем за десять месяцев 2021 года и на 32,8% меньше, чем в 2019 года.
В регионе
5 ноября 2022 г. 09:17
Число приехавших из России в Грузию выросло в 5 раз

В январе-октябре 2022 года Грузию посетили 889,5 тыс. граждан России, что на 419,8% больше, чем за десять месяцев 2021 года и на 32,8% меньше, чем в 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.

Грузия за десять месяцев приняла почти 4,4 млн международных путешественников, что на 188,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 45,2% меньше, чем до пандемии в 2019 году.

Из общего числа визитов, более 3 миллионов были туристическими, что на 137,9% больше, чем в январе-октябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 68,8%.

По данным Национальной администрации туризма, Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию. Лишь в октябре 2022 года страну посетили 109,2 тыс. граждан России, что на 274,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года и на 7,7% меньше, чем в 2019 году.

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Версия на английском языке Georgia posts fivefold increase in arrivals from Russia

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