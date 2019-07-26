В вооруженных силах Армении зарегистрировано 425 преступлений в первом полугодии

В первом полугодии этого года в вооруженных силах Армении было зарегистрировано 425 преступлений.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

В генпрокуратуре отметили, что за отчетный период зарегистрировано 52 тяжких и 14 особо тяжких преступлений, что составляет 15,5% от всех случаев.

За первое полугодие текущего года зарегистрировано 159 случаев нарушения военной субординации и уставных отношений; 47 преступлений против порядка несения военной службы.

Зафиксировано 3 преступления против порядка несения специальной службы. Также зарегистрировано 11 нарушений правил использования и хранения военного имущества, в том числе опасных для окружения предметов и веществ, оружия.

Число преступлений против порядка использования военной техники составило 8 случаев.

В отчетном периоде в ВС было зарегистрировано 28 должностных преступлений.