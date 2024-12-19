Число пострадавших в столкновении поездов под Мурманском выросло до 27

Число пострадавших в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Кандалакшском районе Мурманской области РФ выросло до 27.

Число пострадавших в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Кандалакшском районе Мурманской области РФ выросло до 27.

Как передает Report , об этом сообщил ТАСС заместитель губернатора - министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

"На этот момент у нас 27 пострадавших, это 22 взрослых и 5 детей. Один, к сожалению, летальный случай. 17 человек бригадами скорой помощи были госпитализированы", - сказал Панычев.

По его информации, 13 пострадавших доставили в Кандалакшскую ЦРБ, 1 - в Апатитско-Кировскую ЦРБ и 3 - в медсанчасть №118 ФМБА в городе Полярные Зори.

Панычев добавил, что пять человек самостоятельно обратились в стационар, из них два 14-летних подростка. Два человека отказались от госпитализации.