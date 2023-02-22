Число пострадавших в результате землетрясения в турецком Хатае превысило 560

В результате произошедшего 20 февраля землетрясения в турецком городе Хатае землетрясения погибли шестеро, пострадали 562 человека.
Как передает
По его словам, состояние 18 пострадавших оценивается как тяжелое.
Напомним, что 20 февраля в турецком городе Хатай произошло землетрясение магнитудой 6,4. В Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции сообщили, что после землетрясения было зафиксировано 90 афтершоков, магнитуда самого сильного из которых составила 5,8.