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Число пострадавших в результате землетрясения в турецком Хатае превысило 560

Число пострадавших в результате землетрясения в турецком Хатае превысило 560 В результате произошедшего 20 февраля землетрясения в турецком городе Хатае землетрясения погибли шестеро, пострадали 562 человека.
В регионе
22 февраля 2023 г. 01:12
Число пострадавших в результате землетрясения в турецком Хатае превысило 560

В результате произошедшего 20 февраля землетрясения в турецком городе Хатае землетрясения погибли шестеро, пострадали 562 человека.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, состояние 18 пострадавших оценивается как тяжелое.

Напомним, что 20 февраля в турецком городе Хатай произошло землетрясение магнитудой 6,4. В Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции сообщили, что после землетрясения было зафиксировано 90 афтершоков, магнитуда самого сильного из которых составила 5,8.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün Türkiyədə baş verən zəlzələdə yaralananların sayı 560-ı ötüb

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