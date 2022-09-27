Число пострадавших в результате стрельбы в школе в Ижевске выросло до 25

Ранения в результате стрельбы в школе в Ижевске получили 23 ребенка и два взрослых.

Ранения в результате стрельбы в школе в Ижевске получили 23 ребенка и два взрослых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается во вторник в Telegram-канале Следственного комитета России.

Ранее сообщалось о 24 пострадавших.

"А. И. Бастрыкин совместно со следственной группой лично осмотрел место трагедии, в том числе здание образовательного учреждения и прилегающую территорию, где 26 сентября 2022 года было совершено жестокое преступление, в результате которого погибли 17 человек, из них 11 детей и шесть взрослых, 25 лиц получили ранения, из них 23 ребенка и два взрослых", - говорится в сообщении.