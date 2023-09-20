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Число пострадавших в результате столкновений у кабмина Армении выросло до 36

Число пострадавших в результате столкновений у кабмина Армении выросло до 36 Число граждан, пострадавших в результате столкновений у здания правительства Армении, увеличилось до 36.
В регионе
20 сентября 2023 г. 12:29
Число пострадавших в результате столкновений у кабмина Армении выросло до 36

Число граждан, пострадавших в результате столкновений у здания правительства Армении, увеличилось до 36.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Отмечается, что 33 пострадавших, получив необходимую медпомощь, выписались. Трое продолжают получать стационарное лечение, двое из них находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что вчера прошла акция протеста с требованием смены власти и отставки главы Кабмина. Протестующие перекрыли все проезды к площади Республики в центре Еревана. Во время акции ситуация накалилась, полиция применила спецсредства.

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