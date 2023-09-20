Число пострадавших в результате столкновений у кабмина Армении выросло до 36

Число граждан, пострадавших в результате столкновений у здания правительства Армении, увеличилось до 36.

Число граждан, пострадавших в результате столкновений у здания правительства Армении, увеличилось до 36.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Отмечается, что 33 пострадавших, получив необходимую медпомощь, выписались. Трое продолжают получать стационарное лечение, двое из них находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что вчера прошла акция протеста с требованием смены власти и отставки главы Кабмина. Протестующие перекрыли все проезды к площади Республики в центре Еревана. Во время акции ситуация накалилась, полиция применила спецсредства.