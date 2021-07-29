Число пострадавших в результате лесного пожара в Анталье достигло 62

По меньшей мере один человек погиб в результате лесного пожара в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции.

По меньшей мере один человек погиб в результате лесного пожара в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала CNN Turk, 62 человека обратились за медицинской помощью. Ранее Пакдемирли сообщал о 53 пострадавших. Ранее сообщалось о 53 пострадавших.

Пожар начался 28 июля недалеко от курортного города Манавгат, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Пламя моментально распространилось из-за сильного ветра.

Опасности для туристических объектов пожары в Анталье не представляют, несмотря на то, что это самое сильное возгорание, с которым им приходилось сталкиваться, отметили ранее местные власти.