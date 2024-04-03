Число пострадавших в результате атаки дронов в Татарстане выросло до 14 человек

В результате атаки дронов в Елабуге и Нижнекамске (Татарстан) пострадали 14 человек, шестеро остаются в больнице.

В результате атаки дронов в Елабуге и Нижнекамске (Татарстан) пострадали 14 человек, шестеро остаются в больнице.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова.

"Всего пострадавших 14, в стационаре находятся шесть. Остальные отпущены домой. Все с положительной динамикой", - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

По данным украинских СМИ, атака была совместной операцией Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. В Елабуге действует Особая экономическая зона (ОЭЗ), где по данным украинских СМИ, действует предприятие по производству БПЛА. Целью атаки на ОЭЗ стал завод по сборке дронов-камикадзе "Шахед", которые маркируются под "Герань-2". А на территории Нижнекамска действует НПЗ "ТАНЕКО", в 2022 году занял пятое место в рейтинге крупнейших НПЗ России с объемом переработки 16,2 млн тонн нефти в год.