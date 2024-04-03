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Число пострадавших в результате атаки дронов в Татарстане выросло до 14 человек

Число пострадавших в результате атаки дронов в Татарстане выросло до 14 человек В результате атаки дронов в Елабуге и Нижнекамске (Татарстан) пострадали 14 человек, шестеро остаются в больнице.
В регионе
3 апреля 2024 г. 11:37
Число пострадавших в результате атаки дронов в Татарстане выросло до 14 человек

В результате атаки дронов в Елабуге и Нижнекамске (Татарстан) пострадали 14 человек, шестеро остаются в больнице.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова.

"Всего пострадавших 14, в стационаре находятся шесть. Остальные отпущены домой. Все с положительной динамикой", - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

По данным украинских СМИ, атака была совместной операцией Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. В Елабуге действует Особая экономическая зона (ОЭЗ), где по данным украинских СМИ, действует предприятие по производству БПЛА. Целью атаки на ОЭЗ стал завод по сборке дронов-камикадзе "Шахед", которые маркируются под "Герань-2". А на территории Нижнекамска действует НПЗ "ТАНЕКО", в 2022 году занял пятое место в рейтинге крупнейших НПЗ России с объемом переработки 16,2 млн тонн нефти в год.

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Версия на азербайджанском языке Tatarıstanda PUA hücumu nəticəsində yaralananların sayı 14 nəfərə çatıb

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