Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 76 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Ясудж на западе Ирана превысило 76 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель организации чрезвычайных ситуаций Ирана Муджтаба Халиди.

***11:58

В результате землетрясения в Иране пострадали как минимум 30 человек, передает Report со ссылкой на PressTV.

В результате подземных толчков пострадали некоторые здания в центре района Сисахт.

*** 10:56

В Иране произошло землетрясение силой 5,2 балла.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, информацию распространил Сейсмологический центр Тегеранского университета.

Стихийное бедствие произошло на юго-западе страны в районе Сисахт провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Очаг подземных толчков находился на глубине 8 км.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало.