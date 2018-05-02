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    Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 76 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Ясудж на западе Ирана превысило 76 человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель организации чрезвычайных ситуаций Ирана Муджтаба Халиди.

    ***11:58

    В результате землетрясения в Иране пострадали как минимум 30 человек, передает Report со ссылкой на PressTV.

    В результате подземных толчков пострадали некоторые здания в центре района Сисахт.

    *** 10:56

    В Иране произошло землетрясение силой 5,2 балла.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, информацию распространил Сейсмологический центр Тегеранского университета.

    Стихийное бедствие произошло на юго-западе страны в районе Сисахт провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Очаг подземных толчков находился на глубине 8 км.

    Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало.

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