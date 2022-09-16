Число пострадавших в Кыргызстане из-за перестрелки на границе выросло до 55

В результате вооруженных столкновений на кыргызско-таджикской границе по состоянию на 18:00 в больницы поступили 55 пострадавших.

В результате вооруженных столкновений на кыргызско-таджикской границе по состоянию на 18:00 в больницы поступили 55 пострадавших.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

Три человека отправлены на амбулаторное лечение. У большинства пострадавших осколочные и огнестрельные ранения. Среди них семь женщин и пятеро детей.

Одна 15-летняя девочка скончалась от огнестрельного ранения. По оперативным данным из Баткенской области, есть и другие погибшие, эта информация сейчас уточняется.

14.04

Число кыргызстанцев, пострадавших в результате боестолкновений на границе, достигло 42 человек.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом заявила пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.

Сейчас в Баткенской областной объединенной больнице находятся 19 пострадавших, в ЦОВП Лейлека — 18. Еще пятерых отправили в медучреждения Бишкека. В Батекен из столицы вылетели три бригады медиков — нейрохирурги, общие хирурги, сосудистые хирурги, анестезиологи-реаниматологи, торакальные хирурги и средний медицинский персонал.

11.47

В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали еще 13 человек, которые доставлены в Баткенскую областную объединенную больницу в Кыргызстане.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом сообщил Минздрав страны.

Ранее стало известно о 18 пострадавших кыргызстанцах, таким образом, в целом госпитализирован 31 человек.

Все организации здравоохранения и служба скорой медицинской помощи Баткенской области переведены на усиленный режим работы. В стационарах имеется достаточный объем компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания помощи.

16 сентября Погранслужба Кыргызстана заявила об обстреле приграничных территорий со стороны Таджикистана, столкновения начались по всему периметру госрубежей в Баткенской области. Ведомство назвало действия таджикских пограничников вероломной атакой. МИД Кыргызстана вручил ноту протеста Таджикистану, заявив о нарушении ранее достигнутых договоренностей.