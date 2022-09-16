Число пострадавших в Кыргызстане из-за перестрелки на границе выросло до 31

В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали еще 13 человек, которые доставлены в Баткенскую областную объединенную больницу в Кыргызстане.

В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали еще 13 человек, которые доставлены в Баткенскую областную объединенную больницу в Кыргызстане.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом сообщил Минздрав страны.

Ранее стало известно о 18 пострадавших кыргызстанцах, таким образом, в целом госпитализирован 31 человек.

Все организации здравоохранения и служба скорой медицинской помощи Баткенской области переведены на усиленный режим работы. В стационарах имеется достаточный объем компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания помощи.

16 сентября Погранслужба Кыргызстана заявила об обстреле приграничных территорий со стороны Таджикистана, столкновения начались по всему периметру госрубежей в Баткенской области. Ведомство назвало действия таджикских пограничников вероломной атакой. МИД Кыргызстана вручил ноту протеста Таджикистану, заявив о нарушении ранее достигнутых договоренностей.