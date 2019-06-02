​Число пострадавших в Дзержинске, составило 89 человек

Число пострадавших после взрыва на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, по уточненным данным, составило 89 человек.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой правительства Нижегородской области.

"По уточненным данным, всего в результате чрезвычайной ситуации в Дзержинске в медицинские учреждения обратились 89 человек. Из них 44 - сотрудники завода, 45 - жители прилегающих территорий", - сказано в сообщении.