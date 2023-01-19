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Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 190

Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 190 Число пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в среду недалеко от города Хой на северо-западе Ирана, увеличилось до 194.
В регионе
19 января 2023 г. 13:20
Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 190

Число пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в среду недалеко от города Хой на северо-западе Ирана, увеличилось до 194.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил губернатор провинции Западный Азербайджан, на территории которой находится город.

"В медицинские центры провинции обратились 194 пострадавших от землетрясения, - цитирует его агентство Tasnim. - При этом только 24 человека госпитализированы, 10 из них уже успешно прооперированы". Губернатор также подчеркнул, что власти провинции обеспечат всем пострадавшим от землетрясения 850 мест в палаточных лагерях и раздачу гуманитарной помощи на ближайшие трое суток.

Всего на территории Западного Азербайджана было разрушено не менее 500 жилых домов.

В среду агентство ИРНА проинформировало со ссылкой на мэра города Хой, что в результате стихийного бедствия пострадали 133 человека, 6 из них потребовалась госпитализация. По данным Тасним, оперативные группы иранского Общества Красного Полумесяца в соседних провинциях Ардебиль и Восточный Азербайджан были приведены в повышенную готовность для оказания помощи пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в среду на северо-западе Ирана, в районе ирано-турецкой границы. Эпицентр находился в 15 км к юго-западу от города Хой, очаг залегал на глубине 5 км.

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