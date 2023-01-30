Число пострадавших при землетрясении в Ирана выросло до 1167 человек

Число пострадавших в землетрясении, произошедшем в субботу вечером в северо-западной провинции Ирана Западный Азербайджан, выросло до 1 167 человек.

Число пострадавших в землетрясении, произошедшем в субботу вечером в северо-западной провинции Ирана Западный Азербайджан, выросло до 1 167 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ISNA со слов губернатора провинции Мохаммада Садека Мотамадияна.

Ранее сообщалось о 1 075 пострадавших.

"К настоящему моменту в результате землетрясения в районе города Хой пострадали 1 167 человек", - сказал он.

В субботу вечером в иранской провинции Западный Азербайджан, в районе города Хой, произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9. После происшествия было зафиксировано также более 25 повторных толчков, самый мощный из них был магнитудой 4,5 балла.