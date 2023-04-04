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Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге возросло до 40

Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге возросло до 40 Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге возросло до 40.
В регионе
4 апреля 2023 г. 09:51
Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге возросло до 40

Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге возросло до 40.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минздраве России.

"По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин).

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что теракт организовали украинские спецслужбы.

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