Число пострадавших при взрыве газа в Краснодаре возросло до шести - ВИДЕО

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Число пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в Краснодаре увеличилось до шести человек.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в субботу в центре медицины катастроф.

"На данный момент госпитализированы шесть пострадавших в результате взрыва бытового газа. В их числе два ребенка", - сказал собеседник агентства.

При этом источник в экстренных службах региона сообщил, что пострадавшие не получили тяжелых травм.

"Тяжелых травм нет, один мужчина с ожогами. Некоторые отказались от госпитализации", - пояснил собеседник агентства.