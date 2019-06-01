Число пострадавших при взрывах на заводе в России выросло до 42 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Более 40 человек получили ранения при взрывах на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, 14 из них госпитализированы. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой в пресс-службе Минздрава региона. Ранее Минздрав РФ распространил информацию о 39 пострадавших, из которых госпитализация потребовалась 10.

"По данным Министерства здравоохранения Нижегородской области, в результате взрыва на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пострадавших в тяжелом состоянии нет.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, ситуация на заводе стабилизирована, угрозы распространения пожара нет.

***16:12

Число пострадавших при взрывах на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области достигло 27 человек, передает Report.

"По уточненным данным, при взрывах на заводе пострадали 27 человек, один из них находится в тяжелом состоянии", - приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб региона.

Также отмечается, что двое пропали без вести, в городе введен режим ЧС.

***14:37

В результате взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области России от осколочных ранений пострадали 19 человек.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

На самом предприятии сообщили, что по предварительной информации, жертв нет. На месте работают бригады МЧС.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в результате взрывов на заводе "Кристалл" было разрушено административное здание.

Также сообщается, что площадь пожара составляет 100 кв. метров. Ему присвоен третий номер сложности.

Представитель экстренных служб Нижегородской области сообщил, что причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в Дзержинске стало нарушение технологического процесса.