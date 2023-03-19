Число пострадавших при утечке хлора на иркутском предприятии достигло шести

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате утечки хлора на промышленном предприятии в Братске Иркутской области. Четыре человека госпитализированы, двое отправлены на амбулаторное лечение.

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате утечки хлора на промышленном предприятии в Братске Иркутской области. Четыре человека госпитализированы, двое отправлены на амбулаторное лечение.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Ранее следственные органы и прокуратура сообщили о пяти пострадавших.

"На данное время шесть пострадавших: четверо в стационаре, двое амбулаторно. Госпитализированные находятся в терапевтическом отделении, состояние ближе к удовлетворительному, находятся под наблюдением дежурного врача", - сообщили в Минздраве.

Выброс двуокиси хлора произошел вечером в субботу на одном из предприятий Братска из-за свища в трубе. По этому факту следственным отделом по Братску следственного управления СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ"). Прокуратура также проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства об особо опасных производственных объектах и охране труда. В настоящее время утечка устранена, предприятие работает в штатном режиме.