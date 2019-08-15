Число пострадавших в результате жёсткой посадки А321 в России возросло до 75 человек - ОБНОВЛЕНО - 2 - ВИДЕО

Семьдесят пять человек обратились за медицинской помощью после жесткой посадки А321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье, один человек госпитализирован в Раменскую районную больницу.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", такие уточненные данные приводятся на сайте управления МЧС по Московской области.

"По состоянию на 19:00... 75 пассажира самолета, из них 19 детей обратились за медицинской помощью. Госпитализирован один человек в Раменскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

*** 11:09

При вынужденной посадке самолета "Уральских авиалиний" в поле рядом с аэропортом "Жуковский" под Москвой, по предварительным данным, пострадали пять детей.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила представитель пресс-службы Минздрава Московской области Елена Романова.

Она отметила, что точное число госпитализированных пассажиров уточняется, пострадавшие чувствуют себя неплохо, тяжелых травм нет.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в больницах остаются 7 человек. "Госпитализированы семь человек, включая мужчину 28 лет в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Еще шестеро - в состоянии средней тяжести", - сказал источник.

По его словам, среди госпитализированных четверо детей - у большинства сотрясение мозга. Также в больнице пожилая женщина 69 лет с гипертоническим кризом и ушибом позвоночника, отметил источник.

*** 10:23

Самолет Airbus A-321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Посадка была совершена через 15 минут после взлета. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Причиной возгорания двигателей стало попадание в них птиц, двигатель самолета отвалился при посадке.

По словам очевидца происшествия, во время набора самолетом скорости раздался взрыв, вслед за чем начал отказывать двигатель. "В какой-то момент самолет начал терять высоту. И мы просто упали в поле", — рассказал он.

Отметим, что еще один самолет, следующий рейсом Москва - Самара, готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.