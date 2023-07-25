Число пострадавших при опрокидывании грузовика с туристами на Алтае выросло до 11

В результате опрокидывания грузовика, перевозившего туристов в Чемальском районе Алтайского края, один человек погиб, 11 туристов пострадали, в том числе четверо детей.

В результате опрокидывания грузовика, перевозившего туристов в Чемальском районе Алтайского края, один человек погиб, 11 туристов пострадали, в том числе четверо детей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС РФ.

Спасатели прибыли на место происшествия, где опрокинулся "ГАЗ-66" с туристами, по данным МЧС, в машине ехали 16 путешественников.

Сейчас пострадавших перевозят в Чемальскую районную больницу наземным транспортом, подробности их состояния неизвестны. Также пока не уточняется, из каких регионов прибыла туристическая группа.

Опрокидывание грузовика произошло в труднодоступной местности по дороге на Каракольские озера, по предварительной информации, водитель не справился с управлением транспортным средством.