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    Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Подмосковье увеличилось - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек, в том числе ребёнок, пострадали при дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса в Московской области.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

    Отмечается, что 13 человек находятся в Домодедовской больнице, ещё семь будут эвакуированы в травмцентр Подольска.

    ***20:00

    По меньшей мере 12 человек пострадали при опрокидывании рейсового пассажирского автобуса в Домодедовском районе Московской области.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

    "По предварительным данным, пострадали 12 человек", — рассказали агентству.

    Ранее источник сообщил, что в Московской области опрокинулся автобус с 27 пассажирами.

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