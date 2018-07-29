Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Подмосковье увеличилось - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек, в том числе ребёнок, пострадали при дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса в Московской области.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Отмечается, что 13 человек находятся в Домодедовской больнице, ещё семь будут эвакуированы в травмцентр Подольска.

***20:00

По меньшей мере 12 человек пострадали при опрокидывании рейсового пассажирского автобуса в Домодедовском районе Московской области.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

"По предварительным данным, пострадали 12 человек", — рассказали агентству.

Ранее источник сообщил, что в Московской области опрокинулся автобус с 27 пассажирами.