Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до шести

В результате сегодняшней атаки на Белгород со стороны ВСУ пострадали шесть человек, среди них четыре женщины.

В результате сегодняшней атаки на Белгород со стороны ВСУ пострадали шесть человек, среди них четыре женщины.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Белгорода Вячеслав Гладков в соцсетях.

"У нас погиб мирный житель - мужчина ехал в машине в момент прилета. От полученных ран он скончался на месте", - отметил он.

Кроме того, из-за атаки повреждены 11 частных домов, две квартиры в многоэтажных домах, гостиница, фитнес-зал, учреждение здравоохранения и 53 автомобиля.