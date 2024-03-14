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Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до шести

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до шести В результате сегодняшней атаки на Белгород со стороны ВСУ пострадали шесть человек, среди них четыре женщины.
В регионе
14 марта 2024 г. 12:34
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до шести

В результате сегодняшней атаки на Белгород со стороны ВСУ пострадали шесть человек, среди них четыре женщины.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Белгорода Вячеслав Гладков в соцсетях.

"У нас погиб мирный житель - мужчина ехал в машине в момент прилета. От полученных ран он скончался на месте", - отметил он.

Кроме того, из-за атаки повреждены 11 частных домов, две квартиры в многоэтажных домах, гостиница, фитнес-зал, учреждение здравоохранения и 53 автомобиля.

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