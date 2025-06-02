Число пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области возросло до 97 человек

Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области увеличилось до 97 человек.

Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области увеличилось до 97 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщают экстренные службы.

Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое.

Между тем, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил журналистам о том, что более 60 пострадавших находятся на стационарном лечении.

"На стационарном лечении в больницах Брянска, Москвы, РЖД и федеральных медицинских центрах Минздрава России находятся 64 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе 4 детей", - сказал он.

За амбулаторной медицинской помощью обратились 33 человека. 84 была оказана помощь психологов.