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Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек

Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек В результате обрушения части многоэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек, среди которых 9 детей.
В регионе
2 августа 2024 г. 09:42
Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек

В результате обрушения части многоэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек, среди которых 9 детей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Минздрав Свердловской области.

Госпитализированы 11 пациентов, в том числе пятеро детей. Еще пять человек отказались от помощи.

Среди доставленных в больницу Нижнего Тагила двое находятся в реанимации, один - в травматологическом отделении. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое и среднетяжелое. В местную детскую больницу госпитализирована пострадавшая девочка, она находится в тяжелом состоянии, и ее намерены транспортировать в Екатеринбург.

Вчера, 1 августа, в жилом доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда. Предварительной причиной назван взрыв газа. В результате погибли четыре человека. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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