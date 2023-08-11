Число пострадавших после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде выросло до 84

Число пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, обратившихся за медицинской помощью, выросло до 84.

Число пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, обратившихся за медицинской помощью, выросло до 84.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

"Всего за помощью к врачам обратилось 84 человека. Большинство были отпущены домой после оказания первой помощи. Тех, кто находится в больнице, вчера посетили глава округа Дмитрий Акулов, городской прокурор и наместник лавры", - говорится в сообщении администрации в соцсетях.

Отметим, что взрыв произошел 9 августа на складе с пиротехникой компании "Пиро-росс", который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее.