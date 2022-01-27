Число пострадавших на границе Кыргызстана и Таджикистана возросло до 17, есть погибший

Пять граждан Таджикистана ранены, один погиб в ходе конфликта на границе с Кыргызстаном.

Число пострадавших из-за стрельбы на границе Кыргызстана и Таджикистана возросло до 17.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что в ходе перестрелки погиб один мирный житель Таджикистана.

20:55

Пять граждан Таджикистана ранены, один погиб в ходе конфликта на границе с Кыргызстаном.

Как передает Report, об этом в четверг сообщила таджикская медиагруппа ASIA-Plus.

"Число раненных в ходе конфликта в селе Сомониён с огнестрельными ранениями возросло до пяти человек: двое военнослужащих и трое мирных жителей", - говорится в сообщении.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное, они госпитализированы в отделение травматологии Центральной больницы города Исфары.

20:45

Число пострадавших в результате стрельбы на таджикско-кыргызской границе возросло до шести.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Таджикистан, все они являются гражданами Таджикистана.

Врачи центральной клиники города Исфара сообщили, что состояние раненых не является тяжелым.

18:40

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между военнослужащими двух государств. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Погранслужба Кыргызстана.

Ранее ПС Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана сообщала о напряженной обстановке на участке границы с Таджикистаном.

"По состоянию на 18:30 27 января обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в период с 17:30 до 18:00 сотрудники погранвойск ГКНБ Таджикистана "в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен - Исфана в местности Терт-Кече Баткенского района".

На место выехали начальник управления ПС ГКНБ по Баткенской области Кыялбек Толонбаев и начальник Баткенского пограничного отряда Рустам Миршакиров. "Пограничные подразделения, дислоцированные на данном участке границы в Баткенской области, переведены на усиленный режим несения службы", - подчеркивает ведомство.