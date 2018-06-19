Число пострадавших из-за столкновений у парламента Украины возросло до 10 - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В результате столкновений митингующих и сотрудников правоохранительных органов у здания Верховной Рады Украины пострадали десять человек. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

По словам Крищенко, за медицинской помощью в настоящее время обратились два гражданских лица, а также восемь сотрудников полиции. У всех незначительные повреждения.

*** 15:20

По предварительным данным, в результате стычек у здания Верховной рады Украины, где cегодня митингуют ветераны и шахтеры, несколько сотрудников правоохранительных органов получили травмы, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Информация относительно пострадавших уточняется", - сообщает сайт киевской полиции.

В то же время, как сообщил журналистам директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, по предварительной информации, на митинге у Верховной рады пострадали двое полицейских. По его словам, у одного полицейского - внутренняя черепно-мозговая травма, у другого - ожоги от слезоточивого газа. Потерпевшие отправлены в медицинские учреждения.

Кроме того, по данным спикера МВД, задержан один участник митинга, который применял газ в отношении полиции.

Сегодня на митинг на площади Конституции в Киеве пришли до двух тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеров, они требуют сохранения своих льгот.

За порядком у здания парламента наблюдают около 500 сотрудников правоохранительных органов.