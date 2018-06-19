 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число пострадавших из-за столкновений у парламента Украины возросло до 10 - ОБНОВЛЕНО

    © UNIAN

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В результате столкновений митингующих и сотрудников правоохранительных органов у здания Верховной Рады Украины  пострадали десять человек. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил начальник киевской полиции Андрей Крищенко. 

    По словам Крищенко, за медицинской помощью в настоящее время обратились два гражданских лица, а также восемь сотрудников полиции. У всех незначительные повреждения.

    *** 15:20

    По предварительным данным, в результате стычек у здания Верховной рады Украины, где  cегодня митингуют ветераны и шахтеры, несколько сотрудников правоохранительных органов получили травмы, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс". 

    "Информация относительно пострадавших уточняется", - сообщает сайт киевской полиции.

    В то же время, как сообщил журналистам директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, по предварительной информации, на митинге у Верховной рады пострадали двое полицейских. По его словам, у одного полицейского - внутренняя черепно-мозговая травма, у другого - ожоги от слезоточивого газа. Потерпевшие отправлены в медицинские учреждения.

    Кроме того, по данным спикера МВД, задержан один участник митинга, который применял газ в отношении полиции. 

     Сегодня  на митинг на площади Конституции в Киеве  пришли до двух тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеров, они требуют сохранения своих льгот. 

    За порядком у здания парламента наблюдают около 500 сотрудников правоохранительных органов. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi