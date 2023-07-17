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Число пострадавших из-за потопа в Саратовской области РФ выросло до 183

Число пострадавших из-за потопа в Саратовской области РФ выросло до 183 В селе Солянка в Саратовской области был введен режим ЧС из-за потопа, в котором уже пострадали 183 человека.
В регионе
17 июля 2023 г. 02:20
Число пострадавших из-за потопа в Саратовской области РФ выросло до 183

В селе Солянка в Саратовской области был введен режим ЧС из-за потопа, в котором уже пострадали 183 человека.

Как передает Report, об этом сообщает местный Telegram-канал "Саратов 24".

По данным канала, 18 из пострадавших размещены в пунктах временного размещения, остальные остановились у родных.

"После сильных осадков в селе подтопленными оказались 100 домов, 50 из них оказались полностью затоплены", - сообщает канал.

Ранее в Саратовской области эвакуировали 45 человек, в том числе девять детей, из-за потопа в Озинском районе. Пострадали несколько населенных пунктов.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada daşqınlar zamanı zərərçəkənlərin sayı 183 nəfərə çatıb

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