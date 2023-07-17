Число пострадавших из-за потопа в Саратовской области РФ выросло до 183

В селе Солянка в Саратовской области был введен режим ЧС из-за потопа, в котором уже пострадали 183 человека.

В селе Солянка в Саратовской области был введен режим ЧС из-за потопа, в котором уже пострадали 183 человека.

Как передает Report , об этом сообщает местный Telegram-канал "Саратов 24".

По данным канала, 18 из пострадавших размещены в пунктах временного размещения, остальные остановились у родных.

"После сильных осадков в селе подтопленными оказались 100 домов, 50 из них оказались полностью затоплены", - сообщает канал.

Ранее в Саратовской области эвакуировали 45 человек, в том числе девять детей, из-за потопа в Озинском районе. Пострадали несколько населенных пунктов.