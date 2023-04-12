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Число погибших в украинском городе Славянск возросло до четырех

Число погибших в украинском городе Славянск возросло до четырех Число погибших в городе Славянск Донецкой области Украины, который подвергся масштабному обстрелу ВС РФ 27 марта, возросло до четырех человек. Всего ранения получили 34 человек.
В регионе
12 апреля 2023 г. 12:50
Число погибших в украинском городе Славянск возросло до четырех

Число погибших в городе Славянск Донецкой области Украины, который подвергся масштабному обстрелу ВС РФ 27 марта, возросло до четырех человек. Всего ранения получили 34 человек.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Славянской военной администрации Вадим Лях.

"Изменилась статистика относительно последнего масштабного обстрела, совершенного ВС РФ по улице Торской, когда 36 человек получили ранения, 2 погибли. К сожалению, двое из них скончались в больнице. Следовательно, у нас 4 погибших и 34 раненых", - добавил глава ГВА.

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