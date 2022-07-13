Число погибших в Украине детей из-за боевых действий возросло

В Украине с начала войны погибли 349 детей, 652 ребенка получили ранения различной степени.

В Украине с начала войны погибли 349 детей, 652 ребенка получили ранения различной степени.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила Генпрокурора.

"Больше всего детей пострадали в: Донецкой области - 352; Харьковской - 190; Киевской - 116; Черниговской - 68; Луганской - 61; Николаевской - 53; Херсонской - 52; Запорожской - 31", - сказано в сообщении.

Генпрокуратура Украины отмечает, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.