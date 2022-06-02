Число погибших в Украине детей из-за боевых действий резко возросло

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погиб 261 ребенок, 480 получили ранения.

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погиб 261 ребенок, 480 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

"Больше всего детей пострадали в Донецкой области - 184, Киевской - 116, Харьковской - 112, Черниговской - 68, Луганской - 52, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, Киеве - 16, Житомирской - 15", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала боевых действий более 900 тыс. детей выехали в страны ЕС и Молдову.