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Число погибших в секторе Газа превысило 12 тыс.

Число погибших в секторе Газа превысило 12 тыс. В результате военной операции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа погибли более 12 тыс. человек, среди них — 5 тыс. детей и 3 тыс. женщин.
В регионе
17 ноября 2023 г. 23:10
Число погибших в секторе Газа превысило 12 тыс.

В результате военной операции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа погибли более 12 тыс. человек, среди них — 5 тыс. детей и 3 тыс. женщин.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Aljazeera.

Согласно материалу телеканала, число пропавших без вести людей выросло до 3 750, среди них 1 800 — дети. По данным палестинской стороны, число раненых превысило 30 тыс., 75% из них — женщины и дети.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

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Версия на азербайджанском языке Qəzza zolağında ölənlərin sayı 12 mini keçib

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