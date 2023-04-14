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Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции возросло до 50 500 человек.
В регионе
14 апреля 2023 г. 12:58
Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции возросло до 50 500 человек.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил журналистам министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, подземные толчки привели к разрушениям и в соседних странах, в том числе в Сирии. Отголоски землетрясения дошли до стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Впоследствии страну сотрясали свыше 100 тыс. афтершоков.

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Версия на английском языке Death toll from Türkiye earthquakes rises
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı artıb

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