Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции возросло до 50 500 человек.

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции возросло до 50 500 человек.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил журналистам министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, подземные толчки привели к разрушениям и в соседних странах, в том числе в Сирии. Отголоски землетрясения дошли до стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Впоследствии страну сотрясали свыше 100 тыс. афтершоков.