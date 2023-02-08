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Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 6 234

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 6 234 Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 6 234, ранения получили 37 011 человек.
В регионе
8 февраля 2023 г. 10:48
Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 6 234

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 6 234, ранения получили 37 011 человек.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD).

Отметим, что в 10 провинциях Турции объявлен режим ЧП. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что этот режим будет действовать в течение трех месяцев.

"На территории затронутых катастрофой 10 провинций проживают порядка 13 млн человек", - подчеркнул президент.

Ранее в стране был объявлен семидневный траур в память о погибших.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 6234-ə çatıb, 37 011 nəfər yaralanıb

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