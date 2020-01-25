Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 14 - ОБНОВЛЕНО - 3 - ВИДЕО

Число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 14 человек.
Как передает Report, oб этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
Более 300 - пострадали.
Ранее сообщалось о восьми жертвах.
***01:18
Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
Как передает Report, таким образом, общее число погибших в провинциях Малатья и Элязыг возросло до восьми, а пострадавших - превысило 300.
***00:30
Не менее шести человек стали жертвами землетрясения, произошедшего на востоке Турции.
Как передает Report, oб этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
Согласно его данным, три человека погибли в провинции Элязыг, еще трое - в Малатье.
Кроме того, по словам губернатора первой из указанных провинций Четина Октая Калдырыма, еще 225 человек получили травмы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
23:13*** - 24.01.2020
Число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до четырех.
Как передает Report, oб этом сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
"При землетрясении погибли четыре наших гражданина – два в провинции Малатья и двое в провинции Элязыг", - сказал он.
По меньшей мере 84 человека получили травмы в результате землетрясения.
Пострадавшие люди в основном находились недалеко от эпицентра - в районе восточной провинции Элязыг.
22:55***
По меньшей мере два человека получили ранения в пятницу в результате землетрясения на востоке Турции.
Как передает Report, oб этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
"Мы находимся в контакте с органами власти и спасательными службами во всех провинциях. Пока информации о погибших нет, есть информация о двух раненых. В городе Сивридже разрушены 4-5 зданий".
Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики сообщило, что было зафиксирован землетрясение магнитудой 6,8.