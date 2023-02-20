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Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 41 тыс.

Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 41 тыс. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 41 тысячи 156 человек.
В регионе
20 февраля 2023 г. 14:37
Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 41 тыс.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 41 тысячи 156 человек.

Как сообщает Report cо ссылкой на TRT Haber, информацию об этом распространило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

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Версия на английском языке Death toll from Türkiye earthquake surpasses 41,000
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 41 min 156 nəfərə çatıb

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