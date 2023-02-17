Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 38 тыс.

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции превысило 38 тыс.

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции превысило 38 тыс.

Как передает Report, об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

"Согласно последней информации, в общей сложности 38 044 человека погибли в результате землетрясений в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге. Более 4,7 тыс. повторных подземных толчков произошло в регионе с момента первого землетрясения", - информировало ведомство.

Отметим, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах.