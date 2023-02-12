Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 30 тыс.

Число жертв крупного землетрясения на юго-востоке Турции возросло в воскресенье до 29 605.

Число жертв крупного землетрясения на юго-востоке Турции возросло в воскресенье до 29 605.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.

"Погибшими числятся 29 605 человек. 147 934 наших гражданина были эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения", - отмечается в заявлении.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах.