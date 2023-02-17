Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 39 672

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции достигло 39 672.

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции достигло 39 672.

Как передает Report , об этом заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

По его словам, в зоне бедствия повреждено 82 тыс. зданий.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Толчки также ощущались в Ливане, Кипре, Ираке, Израиле, Иордании, Иране и Египте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.