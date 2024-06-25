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Число погибших в результате терактов в Дагестане полицейских выросло до 16 человек

Число погибших в результате терактов в Дагестане полицейских выросло до 16 человек Число погибших при теракте полицейских в Дагестане увеличилось до 16 человек.
В регионе
25 июня 2024 г. 11:49
Число погибших в результате терактов в Дагестане полицейских выросло до 16 человек

Число погибших при теракте полицейских в Дагестане увеличилось до 16 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в оперативных службах.

"Сегодня ночью в больнице умер один из пострадавших во время теракта - полицейский", - сообщили в оперативных службах.

Таким образом, общее число жертв теракта достигло 21 человека.

11.17

Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 25 человек, пострадавших - 51.

Как передает Report, об этом сообщил Telegram-канал "112".

Среди погибших - 15 сотрудников полиции. Помимо них жертвами террористов стали пятеро гражданских. Личности еще пятерых пока не установлены, отметили источники канала.

Двое из раненных сотрудников правоохранительных органов находятся в крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Еще 13 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, что неизвестные в Дербенте и Махачкале совершили нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

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Версия на английском языке 16 police officers killed in attacks in Russia’s Dagestan
Версия на азербайджанском языке Dağıstanda törədilən terror aktları nəticəsində ölən polislərin sayı 16-ya çatıb - YENİLƏNİB

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