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Число погибших в результате ракетных ударов по украинскому Покровску возросло до 9

Число погибших в результате ракетных ударов по украинскому Покровску возросло до 9 Число погибших в результате российских ударов по городу Покровску Донецкой области Украины возросло до девяти, пострадали 82 человека.
В регионе
9 августа 2023 г. 01:37
Число погибших в результате ракетных ударов по украинскому Покровску возросло до 9

Число погибших в результате российских ударов по городу Покровску Донецкой области Украины возросло до девяти, пострадали 82 человека.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он отметил, что среди раненых есть двое детей - оба парня, один из них - в тяжелом состоянии.

Напомним, что российская армия 7 августа обстреляла центр Покровска ракетами "Искандер". Первый удар был нанесен в 19:15 (20:15 по бакинскому времени), а второй в 19:52 уже во время спасательной операции.

Из-за атаки были повреждены несколько домов, гостиница, заведения питания, магазины и админздания.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Pokrovsk şəhərinə endirilən raket zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9-a çatıb

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