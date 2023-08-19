Число погибших в результате пожара на шахте в Казахстане увеличилось до четырех

Тело четвертого шахтера, погибшего в пожаре на глубине 170 метров в Карагандинской области (Казахстан), нашли горноспасатели. Таким образом, число погибших горняков возросло до четырех.

Тело четвертого шахтера, погибшего в пожаре на глубине 170 метров в Карагандинской области (Казахстан), нашли горноспасатели. Таким образом, число погибших горняков возросло до четырех.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 18.14 часов обнаружен четвертый пропавший. Он обнаружен силами двух отделений под командованием заместителя командира взвода горноспасателей Самата Шошимова", - указывается в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы АО "АрселорМиттал Темиртау", им оказался 28-летний электрослесарь 4 разряда со стажем 10 лет Артур Халиков.

Отделения штаба профессиональной военизированной аварийно-спасательной служба продолжают двигаться к месту, где, предположительно, может находиться последний из пропавших шахтеров, подчеркнули в министерстве.