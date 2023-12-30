Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до четырех человек

Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны ВC Украины (ВСУ) выросло до четырех.
Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Также источник сообщает о семи пострадавших. Отмечается, что в Белгороде звучит сирена.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что двое детей погибли в результате обстрела центра Белгорода.
По его словам, ВСУ за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область более 90 раз.
МЧС на фоне обстрелов со стороны ВСУ выпустило сообщение, в котором жителей Белгорода просят покинуть дома и переместиться в укрытия.