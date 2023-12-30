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Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до четырех человек

Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до четырех человек Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны ВC Украины (ВСУ) выросло до четырех.
В регионе
30 декабря 2023 г. 17:23
Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до четырех человек

Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны ВC Украины (ВСУ) выросло до четырех.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал 112.

Также источник сообщает о семи пострадавших. Отмечается, что в Белгороде звучит сирена.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что двое детей погибли в результате обстрела центра Белгорода.

По его словам, ВСУ за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область более 90 раз.

МЧС на фоне обстрелов со стороны ВСУ выпустило сообщение, в котором жителей Белгорода просят покинуть дома и переместиться в укрытия.

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Версия на английском языке Ukraine launches missile attack on Belgorod, 4 killed, 7 injured
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Belqoroda raket zərbələri endirib, 6 nəfər ölüb, 24 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

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