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Число погибших в результате обстрела Белгорода возросло до 21

Число погибших в результате обстрела Белгорода возросло до 21 Число погибших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 21, 3 из них - дети. Повреждения выявили в 30 многоквартирных домах.
В регионе
31 декабря 2023 г. 03:38
Число погибших в результате обстрела Белгорода возросло до 21

Число погибших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 21, 3 из них - дети. Повреждения выявили в 30 многоквартирных домах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

"К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них 3 - это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей", - написал он в Telegram-канале. Выявлены различные повреждения в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, 3 частных домах, а также в нескольких хозяйственных и социальных объектах, включая школу, лицей и детский сад. Были установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля. Работы по оценке ущерба продолжаются, отметил губернатор.

По данным главы региона, 30 человек находятся в тяжелом состоянии. Еще 63 пострадавших в состоянии средней степени тяжести. 17 человек проходят амбулаторное лечение.

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Версия на азербайджанском языке Belqorodun atəşə tutulması nəticəsində ölənlərin sayı 21-ə çatıb

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