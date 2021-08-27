Число погибших в результате ЧП в воинской части в Казахстане возросло до пяти

Число погибших при ликвидации последствий пожара и последующих взрывов на складе воинской части на юге Казахстана возросло до пяти.

Число погибших при ликвидации последствий пожара и последующих взрывов на складе воинской части на юге Казахстана возросло до пяти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства обороны республики.

"Стало известно еще об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области, где произошел пожар", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о четырех погибших в результате происшествия.

По данным ведомства, жертвой трагедии стал начальник пожарной команды, старшина контрактной службы 1992 года рождения. Он непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов. "После взрыва погиб на месте происшествия. Числился среди военнослужащих, о местонахождении которых утром 27 августа не было сведений", - пояснили в министерстве.

Министерство обороны Казахстана не исключает, что причиной пожара на складе воинской части в Жамбылской области мог быть умышленный поджог.