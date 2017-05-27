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    Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке достигло 100 человек

    Шри-Ланка уже обратилась в ООН и странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии© Reuters

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке, вызванных проливными дождями, достигло 100 человек, еще 100 числятся пропавшими без вести, в зоне бедствия оказались 200 тысяч человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Около 200 тысяч человек, то есть 52 тысячи семей, оказались под ударом стихии в 14 округах. Поступили сообщения о 100 погибших и 99 пропавших без вести", - говорится в пресс-релизе Центра реагирования на чрезвычайные происшествия.

    Шри-Ланка уже обратилась в ООН и странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии. Проливные дожди на острове продолжаются второй день.

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